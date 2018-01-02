المحكمة المصرية تقضي بحبس الإرهابي المعتدي على كنيسة مارمينا

القاهرة(صدى):

قضت النيابة المصرية اليوم الثلاثاء ، بحبس المتهم الإرهابي المنفذ لعملية الاعتداء على كنيسة ” مارمينا ” بمنطقة حلوان ، والذي أسفر عن قتل 11 شخصًا ، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد وجهت إليه تهم القتل العمد و الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص لاستعمالها في نشاط إرهابي ، فيما لفتت وزارة الداخلية المصرية إلى ان المهاجم أصيب بالرصاص خلال محاولته ارتكاب فعلته الإرهابية بالكنيسة .

وأشارت المصادر إلى أن المعتدي قتل اثنين من المواطنين المسيحيين في أحد المتاجر ، قبل أن يتجه لمهاجمة الكنيسة .