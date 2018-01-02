ظهور زعيم ” بوكو حرام ” في مقطع فيديو

أبوجا(صدى):

ظهر زعيم جماعة ” بوكو حرام ” في مقطع فيديو ، معلناً مسؤولية تنظيمه المتطرف عن سلسلة من الاعتداءات في شمال شرقي نيجيريا خلال موسم أعياد الميلاد.

ونشر التنظيم الشريط الأول لزعيمه أبو بكر الشكوي منذ أشهر وسط تصاعد اعتداءات التنظيم ما يثير الشكوك حول إعلان السلطات النيجيرية هزيمة التنظيم المتشدد.

وأظهر المقطع لقطات لاعتداء في ليلة الميلاد استهدف ارتكازاً أمنياً للجيش في ضواحي مايدوغوري، قال الجيش إنه احبطه بعد ساعة من القتال.

ويظهر في الفيديو مقاتلون يطلقون النيران من ظهر شاحنات ” بيك اب ” أصابتها النيران.