” آبل ” تعتذر لبطء أجهزة المستخدمين بتخفيض سعر البطارية البديلة
قدمت شركة ” آبل ” اعتذارًا رسميًا لعملائها ممن يواجهون مشكلة بطء الأجهزة الخاصة بهم ، خلال الأسبوع الماضي ، حيث وعدت المتضررين بتبديل بطاريات هواتفهم بسعر مخفض يصل إلى 29 دولارًا بدلًا من 79 دولار بدءاً من يناير الجاري .
وأشارت الشركة إلى الدلائل التي تكشف بطء جهاز الآيفون بسبب البطارية ، والتي تحتاج إلى الاستبدال الفوري وهي كالآتي :
أولًا : صعوبة فتح التطبيقات ، وهو ما يتم ملاحظته بعد إغلاق التطبيقات بشكل إجباري ومحاولة فتحها مرة أخرى حيث تأخذ وقت أطول من المعتاد .
ثانيًا : انخفاض صوت السماعة : حيث يتم ملاحظة صوت الهاتف في انخفاض بشكل تدريجي ، مما يؤدي إلى انخفاض الصوت في معدل الإطارات ببعض التطبيقات وخاصًة مع الألعاب القوية .
ثالثًا : قد يتم تعطيل فلاش الكاميرا عند محاول تشغيله في أسوأ الظروف بواجهة تطبيق الكاميرا .
وعلى نحو آخر ، لفتت الشركة إلى بعض التطبيقات التي لا تتعطل بسبب البطاريات ، والتي تتمثل في جودة الشبكة والمكالمات ، وجودة الصور والفيديوهات الملتقطة ، فضلًا عن دقة تحديد المواقع والمستشعرات مثل البارومتر والتسارع والجيروسيكوب ، وتطبيق آبل باي .
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