” آبل ” تعتذر لبطء أجهزة المستخدمين بتخفيض سعر البطارية البديلة

متابعات(صدى):

قدمت شركة ” آبل ” اعتذارًا رسميًا لعملائها ممن يواجهون مشكلة بطء الأجهزة الخاصة بهم ، خلال الأسبوع الماضي ، حيث وعدت المتضررين بتبديل بطاريات هواتفهم بسعر مخفض يصل إلى 29 دولارًا بدلًا من 79 دولار بدءاً من يناير الجاري .

وأشارت الشركة إلى الدلائل التي تكشف بطء جهاز الآيفون بسبب البطارية ، والتي تحتاج إلى الاستبدال الفوري وهي كالآتي :

أولًا : صعوبة فتح التطبيقات ، وهو ما يتم ملاحظته بعد إغلاق التطبيقات بشكل إجباري ومحاولة فتحها مرة أخرى حيث تأخذ وقت أطول من المعتاد .

ثانيًا : انخفاض صوت السماعة : حيث يتم ملاحظة صوت الهاتف في انخفاض بشكل تدريجي ، مما يؤدي إلى انخفاض الصوت في معدل الإطارات ببعض التطبيقات وخاصًة مع الألعاب القوية .

ثالثًا : قد يتم تعطيل فلاش الكاميرا عند محاول تشغيله في أسوأ الظروف بواجهة تطبيق الكاميرا .

وعلى نحو آخر ، لفتت الشركة إلى بعض التطبيقات التي لا تتعطل بسبب البطاريات ، والتي تتمثل في جودة الشبكة والمكالمات ، وجودة الصور والفيديوهات الملتقطة ، فضلًا عن دقة تحديد المواقع والمستشعرات مثل البارومتر والتسارع والجيروسيكوب ، وتطبيق آبل باي .