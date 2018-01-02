إصابة 7 أشخاص في اصطدام شاحنة مشاة وسيارة في سان فرانسيسكو
أصيب سبعة أشخاص، جراء اصطدام شاحنة مشاة، وسيارة أخرى في سان فرانسيسكو، في واقعة قالت الشرطة أنها غير مرتبطة بالإرهاب، وفق ما أعلنت السلطات ووسائل إعلام.
وقالت مصادر، أن ” الشاحنة انعطفت يساراً في شكل غير قانوني عندما صدمت اثنين من المشاة وسيارة متوقفة، وأخرى بها أسرة من خمسة أفراد ” .
وأفادت إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو على ” تويتر ” ، أن أحد المشاة أصيب إصابة تهدد حياته، بينما يعاني آخر من إصابة بالغة، مضيفة أن أفراد الأسرة التي كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.
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