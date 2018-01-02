إصابة 7 أشخاص في اصطدام شاحنة مشاة وسيارة في سان فرانسيسكو

سان فرانسيسكو(صدى):

أصيب سبعة أشخاص، جراء اصطدام شاحنة مشاة، وسيارة أخرى في سان فرانسيسكو، في واقعة قالت الشرطة أنها غير مرتبطة بالإرهاب، وفق ما أعلنت السلطات ووسائل إعلام.

وقالت مصادر، أن ” الشاحنة انعطفت يساراً في شكل غير قانوني عندما صدمت اثنين من المشاة وسيارة متوقفة، وأخرى بها أسرة من خمسة أفراد ” .

وأفادت إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو على ” تويتر ” ، أن أحد المشاة أصيب إصابة تهدد حياته، بينما يعاني آخر من إصابة بالغة، مضيفة أن أفراد الأسرة التي كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.