بالصور.. ” أستون مارتن DB11 Volante 2018 ” الأكثر اناقة بين العائلة

متابعات(صدى):

تبدأ استون مارتن فصل جديد من الأناقة والجاذبية مع سيارتها DB11 فولانت الجديدة، والتي تقدم الوجه الحسن للعلامة الإنجليزية، مع السقف القابل للطي والذي يعزز من تجربة القيادة ويجعلها أكثر متعة.

التصميم الخارجي

تعتمد استون مارتن DB11 على خطوطها الإنجليزية الانيقة والجينات العريقة التي طالما اعتمدت عليها ونجحت.

فالنسخة المكشوفة فولانت من السيارة تعتمد على المصابيح الأمامية ذات التصميم الفريد والجذاب، والتي تبرز الإضاءة النهارية LED مع العدستين الداخليتين، وكذلك الخطوط البارزة على غطاء المحرك الأمامي البارز الذي يعبر عن قوة السيارة، وشبكة التهوية الأيقونية.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية أنيقة التصميم الرياضية، ومن خلفها فتحات التهوية البارزة على الجانبين، وكذلك المرايا الجانبية البارزة التي تمتد على الجانبين، مع السقف القابل للطي، والذي يميز هذه النسخة من فولانت.

في الخلف تأتي المصابيح على شكل حرف C والتي تمتد على الواجهة الخلفية، مع شعار أستون مارتن في المنتصف، إضافة إلى المصد الخلفي كبير الحجم مع مشتت الهواء وفتحات طرد العادم كبيرة الحجم على الجانبين.

المقصورة الداخلية

تأتي مقصورة DB11 فولانت بتصميم متميز، وبخاصة عجلة القيادة ثلاثية الأذرع التي تحمل شعار استون مارتن في المنتصف، مع لوحة العدادات ذات التصميم المميز.

كذلك يأتي الكونسول الوسطي بتصميمه العصري الانيق إضافة إلى النظام المعلوماتي المتطور والازرار التي تعمل باللمس، ولوحة القيادة بالألوان المختلفة والكسوة الجلدية، وكذلك المقاعد التسابقية التي تدعم السائق والراكب خلال القيادة السريعة.

المحرك والأداء

تعمل أستون مارتن DB11 فولانت بمحرك V8 سعة 4 لترات وهو محرك ذو أصول ألمانية من AMG.

وينطلق المحرك بقوة شحن توربينية مزدوجة بقوة 503 حصان ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يدفعها من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 4.1 ثانية، ولسرعة قصوى تصل إلى 300 كم/س.