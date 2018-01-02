الخارجية: المراة أصبحت محرك التغيير في مستقبل المملكة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الخارجية، تقرير عن مدى مكانة المرأة السعودية وإنجازتها العديدة في عام 2017، حيث تولت العديد من المناصب القيادية الحكومية السياسية والدبلوماسية.

وذكر التقرير، أن المرأة تمكنت من الدخول في قيادة القطاعين المصرفي والمالي، وتنظيم حق النفقة والحضانة، والدخول في المجال الرياضي تربويًا واحترافيًا.

وأضاف التقرير أن المرأة أصبحت محرك التغيير في مستقبل المملكة، حيث أنها لها دور أكبر في السلك الدبلوماسي والحكومي، والتوسع في توظيف النساء في الطيران المدني.