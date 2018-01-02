مع بداية العام 2018سيبدأ تطبيق القيمة المُضافة ،، لن أتحدث كخبير أقتصادي بلغة الأرقام عن الضريبة المُضافة،، ولن يكون حديثي موعظة وتذكير بكثرة النعم و وجوب الشكر عليها ،ولن أحذر من المرجفون الذين جعلوا المستقبل لونة أسود في عين كل من أستمع لهم ،ولكن سيكون حديثي مختلفاً جداً سأكتب كيف سنواجه الظروف المقبلة وكيف نقلل الإنفاق حتى لا نتأثر بزيادة الأسعار.سأكتب كأم وربة منزل تريد أن لاتتأثر بما يحدث هي وأسرتها وأن توجه أولادها للسلوك الصحيح وتحمل المسؤولية

⚫ أولاً (وداعاً للهياط) لو طبقنا هذه القاعدة لخفننا كثيراً من الإنفاق وقد يصل بنا الحال إليّ التوفير،إن فستان بمبلغ خرافي لن يزيد قيمتك ولن ينقص من قدرك شراء فستان لا يكلف إلا القليل ،فلنتحرر من الماركات ولنبحث عن الجودة ،وجود 20 حقيبة يدوية هو مساوي لوجود حقيبة أوحقيبتين في المنفعة ،وكذلك الجزم والأحزمة الإكسسوارت حتى أدوات التجميل والعطور وكذلك الساعات فهي تعطي نفس الوقت الساعة التي قيمتها100 األف أو 200 ريال يجب أن أفكر عندما أتسوق ماذا أحتاج وليس ماذا أحب ، وكذلك إستهلاك الغذاء يجيب أن نوقف الهدر وتكون الكمية مساوية للحاجة الفعلية لنا إن صنع الموائد من أجل تصوير أو مباهاة هو هياط وإسراف ،،تقليل الخروج للمطاعم والمقاهي سيوفر لنا مبالغ كبيرة ،،إيجاد البدائل لكل سلعة مرتفعة السعر وأيضاً التسوق الذكي ومعرفة أوقات التخفيضات والخصومات والعروض ،من الجهل أن أدفع مبلغ 700ريال كثمن لكيلو شكولا بينما يوجد بديل له يكاد يصل إلى نص السعر وأقل وهذا كمثال فلنتوقف عن الهياط فهو حل لكثير من نفقاتنا وكذلك الهياط في مناسباتنا الإجتماعية ،بعد أن نترك الهياط فلنتحرك بجدية وننتقل للخطوة الأخرى لأن الهياط فكر يجب القضاء عليه .

⚫ نضع ميزانية نقسم فيه دخلنا على الأساسيات ولنقف بجدية لتطبيق الميزانية وترشيد الإستهلاك حتى في الضروريات مثل الكهرباء والماءإن سلوكيات بسيطة قد توفر الكثير ولن تستطيع التوفير دون تعاون الأسرة وتكاتفها وإحساسها بالمسؤولية يجب أن نجتمع بجميع أفراد العائلة ووضع خطط للترشيد وتوضيح الوضع المالي يجب أن يعرف الجميع معنى ترشيد وأنه مسؤول .

⚫ ويجب الإدخار الشهري ولو كان قليل ومهما كان الدخل ويمكن أن يوضع أهداف قريبة للإدخار وأهداف بعيدة ثقافة الإدخار لا يعيها الإ كل ناجح في أدارة أموالة الإدخار هو الأمان بعد الله للمستقبل .

⚫ كرم غير مبالغ فيه بمانملك دون مبالغة أو تكلف هذا مايجب أن نسير عليه لا أنسى أمي وإجتماع جاراتها لم يكن يقدم شي مكلف كانت القلوب هي من تجتمع وأحاديث لا تمل أما مايحدث الآن فهي مظاهر كذابة ،،ونقيس عليها الضيافة والإحتفالات أو المناسبات الإجتماعية ،،أبذل ماتستطيع أنت دون أن ترهق نفسك مادياً.

وتذكر دائماً

الرجل الحكيم هو من يملك المال في رأسه، و ليس في قلبة – جوناثان سويفت (Jonathan Swift)

ليس خطأك أنك ولدت فقيراً و لكنه خطأك اذا مت فقيراً – بيل جيتس (Bill Gates)