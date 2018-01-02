الخير القادم

مضى ذلك العام الذي كنا غارقين فيه ولم نشعر به (يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع شهر تلو الأخر ) وها نحن في أواخر الأيام ولا يسعنا سوا الأستمرار بالتقدم فهذة هي طبيعة الحياة، لاتعود إلى الخلف أبداً.

واجهنا فيها الكثير والكثير ، تعرضنا للصدمات وخيبات الأمل والخذلان وكذلك الأحزان وفي المقابل شهدنا لحظات الفرح وأحسسنا بالحب من حولنا وغمرت قلوبنا السعادة ، شهدنا مواقف عدّة ومررنا بحقول ألغام كثيرة في الحياة ، منها ما أستطعنا النجاة منها من أستطاع الإيقاع بنا. هناك من أنهى أخر مراحل حياتة الدراسية وهناك من بدأ أول الطريق في مسيرتة العلمية، هناك من أستطاع تحقيق حلمة بتكوين عائلتة الصغيرة ، وهناك من رزق طيراً من الجنة طفلاً صغيراً يحمل جزءاً منه ، هناك من توفي وأوجع قلوبنا فقدناة والشوق يقتلنا للقاءة ، وهناك من دخل حياتنا وأضاف لها الكثير وأستطاع أن يستولي على قلوبنا .

تعلمنا وفهمنا ونضج جزء أخر من شخصياتنا حتى وإن لم نشعر بذلك ، تغيرت نظرتنا للحياة وتغير مفهومنا لمن هم حولنا .

مضت سنة : تعلمت فيها أن أعظم الحب هو حب البني آدم لنفسة وأن الانتصار الحقيقي هو الوصول لغايتنا ومرادنا.

مضت سنة: تعلمت فيها أن لكل شيء في هذة الحياه وقت معين وفترة زمنية محدودة وأن سنة الحياة هي التوقيت .

مضت سنة : أدركت بها أن الألم قد يكون هو الخيار الوحيد في ظروفاٍ كثيرة .

مضت سنة : أستطعت فيها أن أشعر أن إبتسامة طفل صغير لك كفيلة بإسعادك وأدخال السرور لقلبك، وأن الأطفال هم شفاءٌ للروح .

مضت سنة : وفهمت أنك أنت وحدك من تسطيع إحزان قلبك وإسعادة .

ولكنها أنقضت وطوت صفحاتها وها هي تجرٌ حقائبها .

الآن حان دورنا حتى نصبح أفضل مما كنا عليه في الماضي وحتى نبدأ حياة جديدة مليئة بالعزيمة والإرادة .

حتى نخطط وندّون مانريد ونستعد للتنفيذ .

حتى نجتهد ونسعى للوصول إلى أحلامنا .

حان الوقت لتجديد أمالنا وطموحاتنا ، حان الوقت حتى نؤمن كامل الإيمان بأن القادم يحمل في طياتة كل الخير والجمال وأن الفرح يفتح أبوابه أستعداداً لإستقبالنا .

خطط دّون حدد وأسعى لمرادك وأفتح ذراعيك للعام الجديد.