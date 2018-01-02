بالفيديو.. الأطفال يعانون من الخطف والتجنيد تحت تهديد الحوثيين
تمكنت قوات الجيش الشرعي اليمني من إلقاء القبض على عدد من الأطفال المسلحين التابعين للميليشيات الحوثية بالجوف ، اليوم الثلاثاء .
وبالتحقيق مع العشرات منهم ، اتضح أن الحوثيون يعملون على اختطاف الأطفال من الشوارع ويقومون بتدريبهم وتجنيدهم للعمل بالجبهات التابعة لهم ؛ حيث لا يوجد مجال للرفض فإما القتل أو القتال معهم .
فيما اعترف أحد القتاليين المحترفيين من عناصر الميليشيات ممن ألقي القبض عليهم ، بأن مهمته تتمثل في خطف الأطفال وتجنيدهم للإلقاء بهم أمام الجبهات والتضحية بأرواحهم .
أطفال اليمن يقولون: الحوثيون خيّرونا بين القتل أو القتالhttps://t.co/Et4Tt7QBv7
— قناة الحدث (@AlHadath) January 2, 2018
اترك تعليقاً