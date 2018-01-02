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بالفيديو.. الأطفال يعانون من الخطف والتجنيد تحت تهديد الحوثيين

بالفيديو.. الأطفال يعانون من الخطف والتجنيد تحت تهديد الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش الشرعي اليمني من إلقاء القبض على عدد من الأطفال المسلحين التابعين للميليشيات الحوثية بالجوف ، اليوم الثلاثاء .

وبالتحقيق مع العشرات منهم ، اتضح أن الحوثيون يعملون على اختطاف الأطفال من الشوارع ويقومون بتدريبهم وتجنيدهم للعمل بالجبهات التابعة لهم ؛ حيث لا يوجد مجال للرفض فإما القتل أو القتال معهم .

فيما اعترف أحد القتاليين المحترفيين من عناصر الميليشيات ممن ألقي القبض عليهم ، بأن مهمته تتمثل في خطف الأطفال وتجنيدهم للإلقاء بهم أمام الجبهات والتضحية بأرواحهم .


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