5 طرق لتوفير 35% من دخلك على الطريقة اليابانية

نايف السالم(صدى):

يفكر الكثيرون مع بداية العام الجديد في كيفية إدارة المال، والادخار، الذي يشغل بال البعض، لذا نستعرض بعض الطرق البسيطة لتحقيق ذلك، من خلال تجارب البشر.

وهذه هي تفاصيل الحيلة اليابانية البسيطة لتوفير المال، وتعرف باسم ” كاكيبو ” kakeibo وتنطق kah-keh-boh أي كا كي بو.

وتقوم الطريقة على الاستعانة بمجلة يابانية تقليدية، بالاسم نفسه ” كا كي بو ” تحتوي على جداول، حيث مطلوب منك أن تسجل أهدافك الادخارية والميزانية الخاصة بك.

1-المبدأ أو الفكرة ببساطة هي أن وجود ميزانيتك مكتوبة على الورق، سوف تجعلك أكثر عرضة لمُساءلة نفسك حول الإنفاق الخاص بك، ومتى سيكون عليك أن تخفض الوضع أو ترفعه.

2- ويشجع الكتاب المستخدمين على الجلوس في بداية كل شهر والتخطيط لخطة التمويل للأربعة أسابيع التالية.

3- 4 فئات أساسية للإنفاق، وهذا يعني كتابة ما هو القدر من المال الذي تنوي ادخاره، كذلك النفقات اللازمة الخاصة بك، وذلك وفق 4 فئات.

4- هناك أيضا أربعة أسئلة، يطلب الكتاب منك الإجابة عليها، في بداية كل فترة من الأسابيع الأربعة، وهذه الأسئلة هي: كم من المال معك؟ كم تريد أن توفر؟ كم تصرف أو تنفق فعلياً؟ كيف يمكن التحسين في الوضع؟.

5-بالإضافة إلى كل ذلك تتضمن المجلة ما يعرف بصناديق التفكير، بحيث ترى هل أنت قريب من أهدافك أم لا.

ويعتقد أن هذه الطريقة لو طبقت بشكل دقيق ومصداقية سوف تمكن الإنسان من توفير 35 بالمئة من دخله.