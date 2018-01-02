بالفيديو.. كابتن ريما تحرج شمس الكويتية ” هذي اخرتك ترقصين بالمراقص “
علقت كابتن ريما على تداول مقطع فيديو للفنانة شمس الكويتية وهي ترقص بملابس كاجوال تُشير الى تواجدها بحفلة خاصة .
حيث قالت ريما خلال تواجدها مع شمس في مقطع فيديو ” هذي أخرتك ترقصين بالمراقص ” ، فيما اجابتها شمس ضاحكة وقائلة ” شوفتي انتي كنتي معي وكنت برقص اثناء البروفة للاستعداد لحفل في القاهرة الذي قومتي بتقديمه وناس نشرت الفيديو على اني في مرقص ” .
وتابعت شمس ” وبعدين لما اعمل حفلة في القاهرة والتذاكر كلها تتباع في يومين وتكون كومبليت اكيد بفرح وبرقص على وحدة ونص ” .
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