” صافولا ” مثلت القطاع الخاص أمام مؤتمر المائدة المستديرة الخامس بالقاهرة

الرياض(صدى):

تصدرت قصة نجاح القطاع الخاص السعودي ممثلاً في تجربة مجموعة صافولا في ” برنامج نقدّرها ” لإدارة الهدر الغذائي فعاليات المائدة العربية المستديرة الخامسة حول الانتاج والاستهلاك المستدام، والتي نظمتها جامعة الدول العربية بالقاهرة في ديسمبر الجاري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجرت فعالياتها على مدار ثلاث أيام تحت عنوان ” من خطط العمل إلى التنفيذ ” ، بمشاركة كوكبة من المسؤولين والقادة التنفيذيين والخبراء العالميين ومن الوطن العربي.

شاركت مجموعة صافولا بورقة عمل خلال الجلسة السادسة للمؤتمر، والتي خصصت لمبادرات القطاع الخاص في الاستهلاك والإنتاج المستدام، وأدارها بتريك موستجي -المنسق الإقليمي لكفاءة الموارد بالأمم المتحدة للبيئة. وقام الأستاذ/ طارق إسماعيل -المدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة وأمين مجلس الإدارة في مجموعة صافولا خلال فعاليات المؤتمر بتقديم ورقة عمل أوضح خلالها جهود مجموعة صافولا في إدارة الهدر الغذائي والحد منه التي تتمثّل في ” برنامج نقدّرها ” إحدى برامج عالم صافولا -مظلة الاستدامة وبرامج المسؤولية الاجتماعية بالمجموعة، وواحدًا من أولى قصص النجاح على المستوى الإقليمي، والتي تنبع من إيمان المجموعة العميق بدورها في خلق برامج مُستدامة لمعالجة بعض التحديات الاجتماعية والبيئية والذي أطلقته صافولا بالتعاون مع برنامج هيئة الأمم المتحدة للبيئة. ويهدف ” نقدرهــا ” إلى الحد من هدر الطعام في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى العالم التي توقع بين شركة من القطاع الخاص وبرنامج المنظمة الدولية.

وأكد طارق أن ” برنامج نقدّرهــا ” هو برنامج مُستدام يهدف إلى معالجة هدر الطعام في المملكة بالشراكة مع منظمات دولية ومحلية موضحًا أن البرنامج يستهدف شريحتين أساسيتين وهم: فئة الأسر والمنازل وقطاع المطاعم والفنادق والمقاهي. وبيّن أن الشراكة بين ” صافولا ” و ” برنامج الأمم المتحدة للبيئة ” تهدف إلى الحصول على أكبر قدر من التأثير على مستوى المملكة، حيث حصلت صافولا على المساعدة التقنية لتقديم المنهجية والأفكار والنماذج الخاصة بحفظ الأغذية والحد من النفايات الغذائية. وبيّن خلال مشاركته أن صافولا وقعت في إطار سعيها إلى تنفيذ ” برنامج نقدرها ” شراكات استراتيجية مع عدة جهات عالمية ومحلية مثل منظمة (راب) البريطانية وكذلك قامت بالتعاون مع البنك السعودي للطعام ” إطعام ” ، والذي أثمر بدوره عن إصدار دليل إرشادي ونصائح للعاملين في قطاع المطاعم والفنادق والمقاهي، كما تتضمن الاتفاقية مع بنك الطعام توفير مليون حاوية لحفظ الطعام وإعادة الاستفادة منه بشكل آمن ووفقًـــا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

جدر بالذكر أن المائدة المستديرة الخامسة تعتبر المحفل المثالي للأمم المتحدة للبيئة والوكالات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص لعرض مبادراتهم وبرامجهم وشراكاتهم التي يمكن أن تفيد البلدان العربية. وقد حظي المؤتمر بمشاركة المسؤولين الحكوميين وشركات القطاع الخاص وممثلي الصناعة والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء الدوليين، ووكالات الأمم المتحدة المعنية. وقد هدف الاجتماع إلى تنفيذ الاستهلاك والإنتاج المستدامين على المستوى الوطني ومستوى المدن ” من خطط العمل إلى التنفيذ ” ، ومناقشة التقدم الذي أحرزته البلدان في سعيها نحو تحقيق أهدافها الوطنية في إطار تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض المؤتمر العديد من المحاور ذات الصلة مثل إعداد سياسات وأدوات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتبادل المعلومات، والتجارب الناجحة والدروس المستفادة من خطط العمل الوطنية، والتحديات والفرص التمويلية، وكذلك استعراض قصص النجاح ومبادرات القطاع الخاص.

وقد تم عقد أول جلسات المائدة المستديرة حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين في المنطقة العربية في عام 2008م في الإمارات العربية المتحدة، وتبلورت خلال الاجتماع الاستراتيجية العربية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، وتم بعد ذلك عقد عدة اجتماعات نتج عنها التصديق على الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين، كما وافق مجلس شؤون البيئة على عقد اجتماع المائدة المستديرة على فترات منتظمة.