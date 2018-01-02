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الكلية التقنية للبنات بالمدينة تستقبل وفدا من مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية

الكلية التقنية للبنات بالمدينة تستقبل وفدا من مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية
المدينة المنورة(صدى):

استقبلت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء 15-4-1439 وفدا من مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة برئاسة مديرة المركز أ / مروة عسيلان ضم الوفد منسوبات المركز وسيدات الأعمال، كانت بإستقبالهم عميدة الكلية أ / فاطمة بولاقي.

تم خلال اللقاء عرض تعريف عن الكلية وأقسامها التدريبية و مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق رؤية 2030 و المواءمة بين مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل، ثم عرض مخرجات قسم الوسائط المتعددة من مونتاج الفيديو، كتب إلكترونية ، مواقع ويب و تصميم شعارات ومن ثم القيام بجولة بالمعرض الخاص بإنتاج متدربات الكلية للاطلاع على انتاج متدربات قسمي التزيين النسائي و التفصيل والخياطة ،كما تضمن اللقاء كلمة لمنسقة التدريب الأهلي بالمدينة ، ومديرة معهد ريادة الأعمال الوطني النسائي بالمدينة .

 


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