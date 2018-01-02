خيركم وتأصيل يوقعان مذكرة شراكة لاستثمار الكفاءات

نايف السالم(صدى):

وقعت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن ووقف التأصيل بجدة مذكرة شراكة وتعاون يتكفل من خلالها الوقف بدعم عدد من مشاريع وبرامج الجمعية ، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي ورئيس مجلس نظار الوقف الاستاذ عبدالرحيم السلمي.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم جمعية خيركم الأستاذ ضيف الله الحقوي أن هذه المذكرة تأتي لعدد من الأهداف أهمها إقامة الفعاليات العلمية والبرامج التعليمية لمنسوبي الجمعية ، وتبادل الخبرات واستثمار الكفاءات بين الطرفين ، كما تشمل اعداد الوثائق العلمية للبرامج التعليمية ، وتكفل وقف التأصيل برعاية جميع المشاريع المعتمدة بين الطرفين.

وقال الحقوي: إن خيركم كان اعتمادها على الأوقاف قبل 15 عاماً لا يتعدى 3% في المئة أما اليوم فالوقف يغطي 20% من مصروفاتها في دعم حلقات القرآن الكريم ، وتسعى لزيادة هذه النسبة خلال السنوات القادمة.