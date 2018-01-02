بالفيديو.. التاريخ يكشف تناقض ” خامنئي ” بين تأيده ورفضه لثورات الربيع العربي

طهران(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو، للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ٢٠١١ بداية ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبا، الذي نفذه النظام القطري الإرهابي، حيث خرج خامنئي يتحدث بلغة العربية موجه خطابه للشعوب العربية بان هذا الثورات هي ثورة اسلامية وتعهد بالوقوف معهم.

وعلق بعض النشطاء متعجبين من تناقض أراء خامنئي، حيث إنه يحذر من الربيع الإيراني، وأتهم المتظاهرين بأنهم عملاء الخارج، وبإثارة الاضطربات في الوقت الذي استمرت فيه مظاهرات إيران مناهضة للنظام والتي تفجرت الأسبوع الماضي.

وقال أحد النشطاء معلقًا على الفيديو: ياخامنئي الأيام دول الشعب الإيراني سيواصل طريقه نحو الله لإسقاط نظامك الإرهابي.