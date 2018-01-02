” البيئة ” تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إيجازها اليومي، الخاص بمتابعة حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور العالي الضراوة تسجيل 4 حالات جديدة للإصابة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها في منطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة، أن عدد العينات التي وصلت لمختبر الفحص البيطري بالرياض منذ اكتشاف المرض مؤخراً بلغت 1963 عينة، وثبت وجود 4 إصابات في العينات التي وصلت المختبر في الـ24 ساعة الأخيرة، في كل من مدينة الرياض ومحافظة ضرماء ومحافظة ثادق، جميعها في أحواش تربية تقليدية.

وأضاف الإيجاز، أن العينات وصلت لمختبر الفحص البيطري كانت خلال المسح الميداني الذي تجريه الفرق التابعة وعبر بلاغات من مواطنين، مؤكدة أن إجراءات التخلص الآمن من الطيور والوقاية والتطهير تجري في المواقع التي اكتشفت فيها حالات إصابة بالمرض، بينما تتواصل أعمال الرقابة والتقصي الميداني بجميع المناطق.