خبراء: يجب فحص جوانب الأمان في تطبيقات التراسل قبل تثبيتها

متابعات(صدى):

أكد الخبراء على ضرورة فحص جوانب الأمان في تطبيقات التراسل الفوري قبل تثبيته على الهاتف لضمان تحقيق الخصوصية والأمان.

وتتشابه تطبيقات التراسل من حيث إمكانية ارسال الرسائل والصور والنصوص وكذلك الملفات .

ويمكن لتطبيق فيس بوك وواتس أب أن يرسل ملفات بحجم أقصى يبلغ 100 ميغابايت تقريبا وتطبيق ” ثريما ” يبلغ الحد الأقصى 50 ميغابايت بينما تتيح خدمة مايكروسوفت إرسال ملفات بحجم 300 ميغابايت.

وتختلف هذه التطبيقات من حيث الجودة خلال المكالمات الصوتية أو دردشة الفيديو وكذلك الدردشة النصية الجماعية.

ميفترض على المستخدم التحقق قبل تثبيت تطبيق التراسل من تشفير البيانات وما إذا كان التطبيق يصل إلى جهات الاتصال أو يقوم بتحليل بيانات الاستخدام.