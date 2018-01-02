محاكمة سائق مصري يسيء للمملكة وينشر أفكار داعش بين الطالبات

عادل الحربي(صدى):

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الثلاثاء، في دعوى اتهام سائق حافلة مصري، يروج لأفكار متطرفة بين الطالبات، ونشر أفكار وأكاذيب تسئ لسمعة المملكة.

واتهمت المحكمة السائق، بالتغرير بالطالبات ونشر أفكار تنظيم ” داعش ” بينهم، وخيانة الأمانة المهنية، وإئتمان أولياء الأمور على أولادهم معه.

وينشر المتهم بين الطلاب أفكار على شاكلة، إعتراضه على أنظمة تصاريح الحج والعمرة، وتكفير حكام دول الخليج، ورجال الأمن بالمملكة، والقدح في المملكة، والادعاء بعدم أهليتها لرعاية الحرمين.

وأمرت النيابة العامة بعقوبة صارمة للمتهم، وإبعاده عن البلاد، ومصادرة حاسبه الآلي الشخصي.