3 أكواب من هذا الخليط للقضاء على دهون البطن العميقة

متابعات(صدى):

دهون البطن العميقة مشكلة تؤرق الكثير من النساء، وتسيء لإطلالتهن، فهل أنتِ من هؤلاء، وتشعرين بالحيرة في كيفية التخلص ومحاربة تلك المشكلة؟ إليكِ الوصفة التالية، لا تترددي في تجربتها، فهي مثالية لنسف دهون البطن العميقة المتكدسة عبر سنوات، بمكونات لن تخطر على بالك، ومتوفرة من مطبخك، ابدئي من الآن في تطبيقها..

كل ما تحتاجين إليه:

– ملعقة من الكركم.

– نصف ملعقة من الكمون.

– ملعقتان من القرفة.

– ليمون أسود.

– ملعقة بذر كتان.

– نصف ملعقة من حبة البركة.

طريقة التطبيق:

– في وعاء نظيف به لتر من الماء المغلي، ضعيه على النار، وقومي بتقليب المكونات لـ10 دقائق، ثم رفعها عن النار وتغطيتها، وتركها جانبًا حوالي ساعة.

– قومي بتصفية المشروب، وتناولي كوبًا إلى 3 أكواب منه على مدار اليوم، فهو مثالي لسرعة التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون، وفي الوقت نفسه فإن احتواءه على الكمون وبذر الكتان؛ يسهّل طرد الفضلات والسموم خارج الجسم؛ لتسهيل الهضم. أما القرفة فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحرق الدهون وتقلل الكوليسترول في الدم.