واشنطن(صدى):

ابتكر 6 من نزلاء أحد السجون بمدينة نيوبورت الأمريكية، حيلة جديدة، للهروب من السجن، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

ومكنت أعمال الترميم والصيانة الجارية في مراحيض السجن، النزلاء من الهروب، باستخدامهم ثقب صغير في الجدار والتنقيب من خلاله ومن ثم التسلل والهروب خارج أسوار السجن.

وضبطت الأجهزة الأمنية بولاية تنسي التابعة للمدينة، خمسة من الهاربين، ومازالت تبحث عن السادس.