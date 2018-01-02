مفاجأة.. ” خامنئي ” توقع اندلاع المظاهرات واتخذ تدابيره

طهران(صدى):

أبرز تقرير مسرب، لأحد اجتماعات المرشد الإيراني علي خامنئي، مع القادة السياسيين وقوات الأمن في البلاد، في يناير الماضي، تخوف النظام الإيراني من اندلاع تظاهرات شعبية.

وأوضح التقرير، الذي نشرته قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية، توقع ” خامنئي ” نشوب هذه الاحتجاجات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مبينا أن هناك حالة تأهب قصوى غير معلنة في صفوف الحرس الثوري.

كما أشار التقرير، إلى احتمالية التدخل العسكري بشكل مباشر للتصدي لأي احتجاجات قد تحدث في البلاد.

وتتواصل تظاهرات الشعب الإيراني لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على نظام الملالي الفاسد، والسياسات الحكومية الاقتصادية، قتل على إثرها العشرات واعتقل المئات.