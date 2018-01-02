الشرطة الألمانية تتخذ إجراءاتها ضد نائبة بسبب المسلمين

برلين(صدى):

حظرت الشرطة الألمانية، حساب شخصي لنائبة بارزة في حزب البديل لألمانيا القومي المعادي للإسلام، لعدة ساعات، بسبب تغريدة عنصرية لها ضد المسلمين.

وبدأت الأحداث حينما هنأت الشرطة الألمانية العالم، بالعام الميلادي الجديد، في تغريدة لها عبر ” تويتر ” ، تضمنت عدة لغات منها اللغة العربية.

وردت النائبة ياتريكس فون ستورش، على التغريدة، قائلة: ” هل يعتقدون أنهم سيهدؤون قطعان الرجال البربريين المسلمين المغتصبين جماعيا بهذه الطريقة “.

وأوضحت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أنها تقدمت بشكوى جنائية للادعاء بسبب الاشتباه في التحريض.