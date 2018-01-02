بالفيديو.. سيدة تحمل في جنين عمره 9 أعوام

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة غريبة من نوعها، تفيد بحمل امرأة مغربية منذ 9 سنوات.

وتروي نعيمة قصة حملها الذي استمر لمدة 9 أعوام متتالية، حيث بدأ منذ عام 2009 حينما اكتشفت أنها حامل في مولودها الثالث، وبعد 7 أشهر اختفى الحمل تماما دون معرفة الأسباب حيال ذلك.

وأشارت المرأة إلى حيرة الأطباء من حالتها النادرة والمخالفة للطبيعة، دون تقديم تفسير منطقي للانتفاخ الكبير لبطنها وحركاتها القوية والغريبة.

وتكاثرت الأقاويل حول تفسير حالة ” نعيمة ” ، فنفت السلطات الصحية والإقليمية بمدينة أزور وسط المغرب وجود حمل تارة، ووصف أحد الأطباء أن سبب حالتها هو الغازات تارة أخرى، إلى أن شخص أحد الأطباء بأنها تعاني من كيس صغير في الرحم.

ولم تكترث المغربية من كل تلك الأقاويل، ومازالت مقتنعة بأنها حامل في مولودها ” بدر الدين ” ، البالغ من العمر 9 أعوام، واصفة حالتها بأنها ” معجزة من عند الله “.