بالفيديو .. حديث المدير الفني للأخضر الأولمبي

نواف السالم(صدى):

وجه المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، دانيال تيغيليا، حديثا بعد نهاية تدريب المنتخب اليوم ضمن معسكر مدينة شانغهاي الصينية، استعدادا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2018 بالصين.

وقال تيغيليا، أنه يشعر بالاطمئنان ويثق في لاعبي المنتخب، خاصة بعد أن راقب أدائهم اليوم، ويتوقع أن يصل الفريق لأفضل حالته بنهاية هذا الأسبوع.

وأضاف : ” لاشك أن المجموعة صعبة، والمستويات متقاربة، والمباراة الأولى دائما هي الأصعب “.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي يأتي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2018، إلى جوار منتخبات العراق والأردن وماليزيا.