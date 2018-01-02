أول اعتراف لـ ” سامسونج ” بشأن مشكلة جلاكسي نوت 8 الجديد

سول(صدى):

اعترفت الشركة الكورية سامسونج عن وجود مشكلة في هواتف جلاكسي نوت 8 الجديد، بعد شكاوي العديد من المستخدمين.

وتكمن المشكلة في أن البطارية تنفذ فجأة دون أي إنذار ويفصل الهاتف، وأكدت الشركة وجود مشكلة في بعض الهواتف التي تم طرحها ووعدت المستخدمين بأن تسرع في حلها مضيفة ” نحن نتعامل مع هذه المشكلة بمنتهى الجدية “.

ويشار أن هاتف ” جلاكسي نوت7 ” كان به مشكلة في بطاريته مما يتسبب في انفجارها ، الأمر الذي ألحق بالشركة خسائر مادية كبيرة مما استدعى أن تسحبه من السوق .