مهرجان الزيتون يطلق مسابقة شاعر الزيتون

سهو الهشال(صدى):

أطلقت لجنة الفعاليات بمهرجان الزيتون بنسخته الحادية عشر مسابقة شاعر الزيتون سعياً منها لإشراك شعراء المنطقة في هذا الحدث الأضخم الذي تشهده المنطقة في الـ 23 من الشهر الجاري ولمدة عشرة أيام.

وحددت اللجنة المكونة من الشعراء دامث الرويلي والشاعر مهند العشيش والشاعر عبدالله الهيشان عدة شروط لقبول الاشتراك في المسابقة حيث رأت اللجنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون القصائد من الشعر النبطي، ومن نظم الشاعر و ألا تقل القصيدة عن 10 أبيات ولا تزيد عن 20 بيتاً.

وشدّدت اللجنة على المشاركين في المسابقة الالتزام بالأخلاق والآداب العامة وعدم المساس بالمعتقدات الدينية أو القبلية، على أن تكون القصائد مطبوعة ولم يسبق المشاركة فيها بأي مسابقة، وتعبئة استمارة المشاركة على رابط الالكتروني : https://goo.gl/1eA8be .

وحددت لجنة التحكيم تاريخ 24 ربيع الآخر1439هـ كآخر موعد لاستقبال المشاركات.

وقد رصدت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين على النحو التالي :

– المركز الأول درع ” شاعر الزيتون لعام1439هـ ” و 5000 ريال

– المركز الثاني درع المهرجان و3000 ريال

– المركز الثالث درع المهرجان و2000 ريال

وذلك من خلال إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي للمهرجان.

وأوضح رئيس لجنة الفعاليات الأستاذ ياسر العلي أن منطقة الجوف تزخر بالعديد من الشعراء المعروفين وتأتي هذه المسابقة لإتاحة الفرصة أمام شباب المنطقة للمشاركة في هذا المحفل الهام ، متمنياً للجميع التوفيق بهذه المشاركة، مقدماً شكره للشعراء المشاركين في لجنة التحكيم على مساهمتهم في إنجاح المهرجان والفعاليات المقدمة للجمهور.