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بالفيديو.. الإعلامية ” منال الأغا ” تعلن ترشحها للرئاسة المصرية

بالفيديو.. الإعلامية ” منال الأغا ” تعلن ترشحها للرئاسة المصرية
القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية منال أغا، أمس الاثنين عن نيتها في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة العام الجاري.

وقالت أغا عبر برنامجها التليفزيوني ” مع منال أغا ” : ” أيها السادة والسيدات، شعب مصر العظيم، أنا قررت أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية خلال الأربع سنوات المقبلة، لأن نساء مصر هن القوى المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية “.

httpbv://www.youtube.com/watch?v=l93TSrULQE4


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)

[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 2 ساعتين

😅😅😅😅😅 ماراح يوافقون المصريين

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