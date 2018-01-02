بالفيديو.. الإعلامية ” منال الأغا ” تعلن ترشحها للرئاسة المصرية
كشفت الإعلامية المصرية منال أغا، أمس الاثنين عن نيتها في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة العام الجاري.
وقالت أغا عبر برنامجها التليفزيوني ” مع منال أغا ” : ” أيها السادة والسيدات، شعب مصر العظيم، أنا قررت أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية خلال الأربع سنوات المقبلة، لأن نساء مصر هن القوى المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية “.
httpbv://www.youtube.com/watch?v=l93TSrULQE4
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 2 ساعتين
😅😅😅😅😅 ماراح يوافقون المصريين
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 2 ساعتين
قولي قسم