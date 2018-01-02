بالصور.. ” رانج روفر SVX ” أفخم سيارة للطرق الوعرة

عادل الحربي(صدى):

وضع قسم العمليات الخاصة في جاجوار لاندروفر SVO سحره على موديلات مثل لاندروفر ديسكفري SVX ورانج روفر SVAutobiography ولكن كيف سيكون الحال لو تم مزج كلاً منهما؟ النتيجة ربما تكون مثل هذه الرؤية لسيارة رانج روفر SVX التي تعتبر صورة تخيلية للمصمم المتخصص في الصور الرقمية نيكيتا أكسيونوف.

وتحمل السيارة كل التحديثات الشكلية الخاصة بديسكفري SVX مثل اقواس العجلات الكبيرة الحجم وألواح الحماية أسفل جسم السيارة وخطافين واضاءة علوية وغيرها، وهي بذلك تعتبر واحدة من السيارات المميزة للطرق الوعرة في صورة فاخرة.

ويمكن أن نتساءل حول امكانية انتاج هذه السيارة في يوم ما وفي حال حدوث ذلك فستحمل محرك سعة 5 لتر V8 بشاحن فائق يولد في نسخة ديسكفري SVX ثرابة 525 حصان وفي نسخة SVAutobiography بقاعدة عجلات طويلة ونسخة SVAutobiography Dynamic الأقصر يولد قوة تبلغ 565 حصان وفي آخر نسخ رانج روفر Sport SVR تولد قوة 575 حصان.