247 محطة وقود ومنفذ بيع مخالف في أنحاء المملكة

علي القحطاني(صدى):

نفذت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، زيارة 6052 منشأة تجارية، ورصد 247 مخالفة على تلك المنشآت، في مختلف مناطق المملكة.

وتمثلت المخالفات المرصودة مراكز وأسواق ومحلات تجارية ومنافذ بيع الغاز، بالإضافة إلى محطات وقود امتنعت عن البيع ولم تلتزم بالأسعار المقررة حيث تم إلزامها بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية.

وألزمت الفرق، غرامات فورية على كافة المنشآت التجارية المخالفة واستدعاء المسؤولين عنها للوزارة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.