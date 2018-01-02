بالفيديو.. 3 منتقبات ينهالون بالضرب على رجل في الشارع

القاهرة(صدى):

أحدث مقطع فيديو متداول لـ3 سيدات منتقبات في مصر يعتدين بالضرب على رجل، في شارع بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات على الميراث، جدلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي .

وأبرز المقطع اعتداء ثلاث سيدات منتقبات بالضرب المبرح على رجل أمام مستشفى خاص بمدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقامت إحدى كاميرات المراقبة بإلتقاط المقطع، مبينة السيدات المنتقبات وهن يعتدين بالضرب بالعصى على شخص بالشارع أمام المارة وسقط على الأرض مغشيًا عليه.

و ألقت قوات المباحث بمركز المنزلة القبض على الثلاث اشقاء المنتقبات وزوج أحداهم، وبسؤال المجني عليهم تبين أن الواقعة حدثت لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.