” فنان العرب ” يفتتح المهرجان الشتوي بجازان الأسبوع القادم
يغني الفنان محمد عبده الملقب “بفنان العرب ” في أوبريت غنائي أثناء افتتاح المهرجان الشتوي الذي من المقرر له أن تنطلق فعالياته الأسبوع القادم بمدينة الملك فيصل الرياضية، ويرعى الحفل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد أمير جازان .
وأعلن المهندس رستم الكبيسي مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، موعد الحفل وسيكون السبت 26 من ربيع الثاني.
وأوضح أن أوبريت عزنا في عزها سيقوم بتقديمه كلا من محمد عبده وخالد عبد الرحمن وعبدالله رشاد وعبد العزيز المعني، مشيرا انه يوجد العديد من الفعاليات ضمن المهرجان الشتوي.
مغرد[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا عبد يا الجحى ما تتوب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5992 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمرك جاوزا السبعين 70 سنه توب لله رب العالمين شوف انت ساكن في محافظة جده يعني بين مكه المكرمه والمدينه المنوره اعتكف هنا 20 يوم وهناك 20 يوم حتى تلاقي ربك طاهر نظيف واترك مزامير الشيطان اهجر مزامير ابليس واترك الأغاني والطقطقه ومن ترك شيئآ لله عوضه خيرآ عنه تطهر من الذنوب الله يهديك ويصلح حالك يبن عبده
محمد[ عدد التعليقات: 2275 ] نشر منذ 1 ساعة
ابوفهد كلما كبر العبد تكبر ذنوبه معه صعب يتوب وهو من عشاق المال .
الناس منشغله مع الضرائب وهيئة التفسيد تقط الفلوس علي الحرام حسبنا الله ونعم الوكيل كم ميزانيتها الوزارة هذي قسموها ووزعوها علي الشعب
هيئة الترفيه مخصص للفئه المخملية
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5992 ] نشر منذ 49 دقيقة
يامحمد عبده لا تنسى الايه القرانيه (( يوم لا ينفع مالآ ولا بنون الا من اتى الله بقلبآ سليم )) ولا تنسى كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (( اذا توفي ابن ادم ذهب معه الى المقبره 3 يتركه 2 ويبقى معه 1 قالوا يارسول الله من يذهب ويتركه ومن يبقى معه قال يذهب ويتركه ماله وأولاده ويبقى معه اعماله ان خيرآ فخيرآ وان شرآ فشرآ