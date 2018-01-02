” فنان العرب ” يفتتح المهرجان الشتوي بجازان الأسبوع القادم

تركي السالم(صدى):

يغني الفنان محمد عبده الملقب “بفنان العرب ” في أوبريت غنائي أثناء افتتاح المهرجان الشتوي الذي من المقرر له أن تنطلق فعالياته الأسبوع القادم بمدينة الملك فيصل الرياضية، ويرعى الحفل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد أمير جازان .

وأعلن المهندس رستم الكبيسي مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، موعد الحفل وسيكون السبت 26 من ربيع الثاني.

وأوضح أن أوبريت عزنا في عزها سيقوم بتقديمه كلا من محمد عبده وخالد عبد الرحمن وعبدالله رشاد وعبد العزيز المعني، مشيرا انه يوجد العديد من الفعاليات ضمن المهرجان الشتوي.