بالصور .. انطلاق بطولة ” الشهداء ” لكرة الماء

نواف السالم(صدى):

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بطولة الشهداء المفتوحة الأولى لكرة الماء، على مسابح مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وحضر الانطلاق صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وصاحبة السمو الأميرة ريما بن بندر بن سلطان وكيل الهيئة للتخطيط والتطوير، والأستاذ ناصر الدغيثر رئيس الاتحاد السعودي لكرة الماء.

وشارك في البطولة خمسة أندية هي: الاتحاد، الأهلي، جدة، الشباب ، والقادسية.