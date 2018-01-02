بريطانيا: تحذير من رياح عاتية مصحوبة بفيضانات مع قدوم العاصفة إلينور

لندن(صدى):

حذر مكتب الإرصاد الجوي البريطاني اليوم من رياح عاتية مصحوبة بفيضانات في مناطق واسعة من انجلترا وويلز جراء قدوم العاصفة إلينور من اتجاه المحيط الأطلسي.

وبحسب بيان مكتب الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تبلغ الرياح ذروتها مساء اليوم وتمتد حتى يوم غد مصحوبة بفيضانات وسيول وإرتفاع في حركة المد والجزر بالمناطق الساحلية .

ولفت البيان الانتباه إلى أن قوة العاصفة ربما تؤثر على حركة السير والمواصلات وقد تؤدي في بعض المناطق إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل الخدمات.