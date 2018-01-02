وفد من مجلس النواب المصري يصل الرياض

حمود العنزي(صدى):

وصل الرياض اليوم، وفد من مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، يرافقه الأمين العام للمجلس، وعدد من النواب ورؤساء اللجان، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبال الوفد في مطار الملك خالد الدولي بالرياض معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضو مجلس الشورى رئيس لحنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية في المجلس عساف بو ثنين، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة السعودية المصرية الدكتور هادي بن علي اليامي، وسفير جمهورية مصر ناصر حمدي .