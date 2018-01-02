ترامب: الفقر والتضخم وحقوق الإنسان.. أهم أسباب انتفاضة الإيرانيين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأموال التي أعطاها باراك أوباما إلى النظام الإيراني ذهبت إلى الإرهاب، مشيراً إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي الإيراني الذي أثر بدوره على الشعب.
وأشار ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه أن الشعب الإيراني خرج ضد النظام ” الوحشي والفاسد ” على حد قوله؛ بسبب الفقر والتضخم وانعدام حقوق الإنسان.
وتتواصل المظاهرات الاحتجاجاية في إيران، ضد نظام ” الملالي ” الفاسد، فيما اعتقلت السلطة أكثر من 600 شخص، متوعدة إياهم بالإعدام.
اترك تعليقاً