ترامب: الفقر والتضخم وحقوق الإنسان.. أهم أسباب انتفاضة الإيرانيين

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأموال التي أعطاها باراك أوباما إلى النظام الإيراني ذهبت إلى الإرهاب، مشيراً إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي الإيراني الذي أثر بدوره على الشعب.

وأشار ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه أن الشعب الإيراني خرج ضد النظام ” الوحشي والفاسد ” على حد قوله؛ بسبب الفقر والتضخم وانعدام حقوق الإنسان.

وتتواصل المظاهرات الاحتجاجاية في إيران، ضد نظام ” الملالي ” الفاسد، فيما اعتقلت السلطة أكثر من 600 شخص، متوعدة إياهم بالإعدام.