عودة العساف للعمل تعكس حكمة وتريث القيادة
حضر عضو مجلس الوزراء إبراهيم العساف، الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، بعد عودته لممارسة عمله مرة أخرى.
وجاء حضور العساف الجلسة، بعد ثبوت براءته من التهم التي وجهت له ومغادرته فندق ريتز كارلتون مؤخرا.
ويذكر أن قرار العودة يعكس حكمة القيادة وعدم تسرعها في إتخاذ الإجراءات حيال أي مسؤول دون دراسة وتريث.
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