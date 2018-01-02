” الجاسم ” الأعلى أجرا في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تضم الأندية المشاركة في دوري المحترفين، عددًا من اللاعبين يتميزون بمهارات كروية عالية، وعلى الرغم من ارتفاع الأجور المحترفين، إلا أنه شهدت الساحة الرياضية في الوقت الحالي تواجد عدد من الأسماء البارزة ذات الأجور المرتفعة.

وترصد ” صدى ” أبرز 5 لاعبين في دوري المحترفين يحصلون على أجور مرتفعة.

يحتل تيسير الجاسم، لاعب الأهلي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في دوري المحترفين، حيث بلغ راتبه 144 ألف دولار شهريًا.

ويأتي في المركز الثاني مهاجم النصر، محمد السهلاوي، براتب 155 ألف دولار شهرياً، بينما يليه مدافع الهلال أسامة هوساوي، والذي يحصل على راتب 156 ألف دولار شهرياً.

وجاء العابد صانع ألعاب الهلال، في المركز الرابع براتب 156 ألف دولار شهرياً، بينما احتل المركز الخامس يحيى الشهري نجم نادي النصر، براتب 156 ألف دولار شهرياً.