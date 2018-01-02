بالفيديو.. الأمير فيصل يضع حجر الأساس لمبنى الجامعة العربية المفتوحة
وضع الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، حجر الأساس لمشروع مبنى الجامعة العربية المفتوحة.
وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الأمير فيصل بن سلمان يضع حجر الأساس لمشروع مبنى الجامعة العربية المفتوحة في المدينة المنورة، بحضور الأمير تركي بن طلال والأمير سعود بن خالد الفيصل “.
#يحدث_الآن || الأمير #فيصل_بن_سلمان يضع حجر الأساس لمشروع مبنى الجامعة العربية المفتوحة في #المدينة_المنورة، بحضور الأمير تركي بن طلال والأمير #سعود_بن_خالد_الفيصل. pic.twitter.com/KpS8hlJlro
— إمارة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 2, 2018
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