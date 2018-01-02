بالفيديو.. الأمير فيصل يضع حجر الأساس لمبنى الجامعة العربية المفتوحة

نايف السالم(صدى):

وضع الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، حجر الأساس لمشروع مبنى الجامعة العربية المفتوحة.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الأمير فيصل بن سلمان يضع حجر الأساس لمشروع مبنى الجامعة العربية المفتوحة في المدينة المنورة، بحضور الأمير تركي بن طلال والأمير سعود بن خالد الفيصل “.