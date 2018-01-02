بالفيديو.. انطلاق ” كيا ستينجر ” سيارة رياضية فاخرة

عادل الحربي(صدى):

طورت كيا من نفسها في السنوات الأخيرة ودخلت مؤخرا فئة السيارات الصالون الرياضية الفاخرة من خلال تقديم موديل ستينجر للمنافسة في هذه الفئة بالتحديد لمنافسة سيارات مثل أودي A5 Sportback وBMW الفئة الرابعة Gran Coupe وحملت ستينجر تصميم مميز وقدرات قيادة غير تقليدية ومحركات قوية جعلتها واحدة من السيارات المميزة في هذه الفئة.

وقد اختبرت السيارة من قبل Consumer Reports وجرى اختبارها على حلبة السباق واكتشف تميزها في سرعة التوجيه مع عجلات قياس 19 بوصة مع تعليق قياسي مميز أما في الداخلو فتتوفر السيارة بمقاعد مريحة كما يمكن لمن يجلس داخلها أن يستمتع بالخامات عالية الجودة التي تتواجد في المقصورة وتتمتع بالفخامة ونظام ترفيهي مميز وكبير والعديد من وسائل الأمان والتكنولوجيا.

ولكن يعيب السيارة أن المسافة في الخلف بين رأس من يجلس علي المقعد الخلفي والسقف قليلة خاصة لو كان طويل بسبب السقف الانسيابي ولكن السيارة تحمل مساحة تخزين كبيرة في الحقيبة الخلفية .