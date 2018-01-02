بالفيديو.. سفير المملكة بإندونسيا يحذر من مجمع ضمن القائمة السوداء

نايف السالم(صدى):

يقصد المواطنون إندونيسيا كوجهة سياحية، نظرا للطقس الدافئ، ورخص الأسعار، إضافة إلى القانون الجديد الذي يسمح ل 100 دولة من بينها المملكة الدخول إليها دون تأشيرة.

ونصح أسامة الشعيبي سفير خادم الحرمين الشريفين، زائري إندونيسيا، بعدم ارتياد فنادق خاصة وخاصة مجمع فيلات ” كوتا بونقا ” ، قرب بونشاك بمسافة 22 كم.

وتمثلت أسباب سفير المملكة حول البعد عن تلك المجمع، في عدم توافر الخصوصية في الفيلات، وأجواء منطقة المجمع ليست باردة مثل برودة منطقة البونشاك، يضاف إلى ذلك أن حراسة المجمع هي فقط عند البوابات ولا توجد حراسة خاصة بكل فيلا، مما أدى لحوادث في هذا المجمع جعلته من المجمعات الموضوعة ضمن القائمة السوداء، مثل التلصص على رواد الفلل وتصوير السياح.

وحذر “الشعيبي” من الزواج بشكل غير نظامي وطالب راغبي الزواج بالإجراءات النظامية للمملكة؛ حفاظا على حقوق المواطنين.