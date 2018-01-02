وزير الداخلية يكرم سودانيا إثر عمل إنساني بنجران

راشد آل شريه(صدى):

كرّم وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، المقيم السوداني عبد الرحمن الأمين محمد، نتيجة لإنقاذه لحياة شخص بمنطقة نجران.

واستقبل نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، صباح اليوم، المقيم السوداني وقام بتكريمه، مشيدًا بنبل وشجاعة العمل الإنساني الذي أقدم عليه.

وأعرب المقيم عبد الرحمن الأمين عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على سخاء التكريم، ولنائب أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال.