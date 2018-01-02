” الوزراء ” يقرر تعيين وزير البيئة رئيسا لإدارة ” الماء والكهرباء “

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، على أن يكون معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، رئيساً لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء، لدورة واحدة فقط .

كما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري، بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.