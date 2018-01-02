الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة ونظيرتها اليابانية

نايف السالم(صدى):

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهورية الفلبين للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.