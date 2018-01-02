بالفيديو .. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته بمدينة شانغهاي بالصين

ماجد محمد(صدى):

يواصل المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته اليوم الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة شانغهاي حتى السادس من شهر يناير الجاري؛ استعدادا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2018 بالصين.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي يأتي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2018، إلى جوار منتخبات العراق والأردن وماليزيا.

📹 | شاهد.. المنتخب الوطني الأولمبي يواصل تدريباته اليوم الثلاثاء ضمن معسكره بمدينة #شانغهاي في الصين.#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦#AFC23 pic.twitter.com/zNKJtM3nJm