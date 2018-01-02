خادم الحرمين يجدد إدانته للانفجارات في كابول وروسيا ومصر

نايف السالم(صدى):

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وجدد خادم الحرمين، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، والانفجار الذي وقع في متجر بمدينة سان بطرسبرج الروسية، والهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان جنوب القاهرة، وتعبيرها عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب تلك الدول، وتأكيد وقوفها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد تلك الأعمال الإرهابية الآثمة.