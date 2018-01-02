طهران تطالب ترامب بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية

طهران(صدى):

طالبت طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقي تغريداته عن الشئون الإيرانية الداخلية، والتوجه لمشاكل بلاده التي لا حصر لها.

ووجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي سيد، البيت الأبيض أن يولي اهتمامه إلى الشؤون الداخلية الأمريكية، بدلا من إضاعة وقته بنشر تغريدات على ” تويتر ” بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران.

واستنكر السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، تصريحات ترامب الأخيرة بخصوص الاحتجاجات الإيرانية، مشددا على حسابه في ” تويتر ” على أنه ” بدلا من التفكير بالشعب الإيراني، على ترامب أن يفكر بسكان بورتوريكو، فنصفهم محرومون من الكهرباء، رغم انقضاء 3 أشهر على الإعصار الذي ضرب منطقتهم “.

وأضاف في تغريدة أخرى: “ترامب وصف الشعب الإيراني سابقا بـ ” الشعب الإرهابي ” ، والآن يسيء له مرة أخرى ويصفه بـ ” الشعب الجائع ” الذي يستحق الشفقة، مدعيا تعاطفه الكاذب مع المشاركين في التجمعات الاحتجاجية في إيران “.