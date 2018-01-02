بالفيديو.. هبوط أسعار السيارات المستعملة في الرياض

عادل الحربي(صدى):

شهدت معارض السيارات بالرياض، هبوطا حادا لأسعار السيارات المستعملة فيها، مع الزيادة الملحوظة للأسعار بشكل عام بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ووثق مواطن، من خلال مقطع فيديو، الهبوط الذي شهدته أسعار السيارت المستعملة في معارض الرياض.

ويظهر المواطنون في الفيديو أثناء تفقدهم السيارات المستعملة قبل إتمام عملية الشراء.