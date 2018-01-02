بالصور.. شرطة الرياض تضبط وكرا يروج الخمور

حمود العنزي(صدى):

نجحت شرطة الرياض ضمن جهودها المكثفة في حملة وطن بلا مخالف من تحقيق العديد من الإنجازات.

وتمكنت شرطة الرياض مساء أمس الاثنين من ملاحقة المخالفين ، واشتبهت بمنزل يستخدمه المخالفين كوكر لترويج الخمور ويقوم بإدارته أربعة أشخاص أحدهم مطلوب في قضايا جنائية، وألقت القوات القبض عليهم جميعا .

وضبطت أكثر من 300 قارورة خمر محلية الصنع ومواد كيميائية محولة للنكهات وضبط عدد من المخالفين لنظام العمل والإقامة.

وتستمر شرطة منطقة الرياض في مواصلة جولاتها للقبض على المخالفين لتحقيق أهداف الحملة.