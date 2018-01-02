بالفيديو.. أول تعليق لمريم حسين على انتشار فيديو فاضح لها

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المغربية مريم حسين عن صمتها وعلقت على انتشار فيديو فاضح لها وهي ترقص في حفل صاخب وسط الشباب مع المطرب العالمي ” تايغر ” .

وقالت مريم في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام، أهلا وسهلا فيكم جبايبي أنا راح اتكلم معكم في موضوع بلش يضايقني وانا سألت فيه المحامي قبل أخذ اي اجراء قانوني.. وهو أن أي حد ياخد فيديو من سناب شات شخص تاني يٌحاسب قانونيا.. لأنه ما من حق أحد يدخل السناب الخاص بشخص آخر ويسرق الفيديوهات.

وتابعت مريم، مقطع الفيديو الي أخذ تراند على المواقع طبعا أخد تراند لان مريم حسين رقصت مع المطرب العالمي ” تايغر ” .