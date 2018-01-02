بالفيديو.. أول تعليق لمريم حسين على انتشار فيديو فاضح لها
خرجت الفنانة المغربية مريم حسين عن صمتها وعلقت على انتشار فيديو فاضح لها وهي ترقص في حفل صاخب وسط الشباب مع المطرب العالمي ” تايغر ” .
وقالت مريم في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام، أهلا وسهلا فيكم جبايبي أنا راح اتكلم معكم في موضوع بلش يضايقني وانا سألت فيه المحامي قبل أخذ اي اجراء قانوني.. وهو أن أي حد ياخد فيديو من سناب شات شخص تاني يٌحاسب قانونيا.. لأنه ما من حق أحد يدخل السناب الخاص بشخص آخر ويسرق الفيديوهات.
وتابعت مريم، مقطع الفيديو الي أخذ تراند على المواقع طبعا أخد تراند لان مريم حسين رقصت مع المطرب العالمي ” تايغر ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 51 دقيقة
ابك يقولون انها مصوره وهي تمارس العلاقه الحميميه مع ابو جلنبوا…؟
معلمة[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يهديك أو يزيلك وش هالبلاوي القذرة الصامدة أنتِ ماتخافين من ربك الله لايبتلينا
استغفر الله شين وقوي عين
ماأشفق إلا على بنتك المسكينة