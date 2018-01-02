مصدر يمني: تحركات عبد الملك الحوثي مرصودة ويقترب اصطياده

فهمي محمد(صدى):

كشف مصدر قبلي في صعدة اليمنية، عن أماكن تواجد زعيم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عبدالملك الحوثي، مؤكدًا أنه شوهد قبل أيام في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران متخفياً في سيارة مدنية.

وقال المصدر، إن الحوثي ينتقل كل يوم إلى منطقة مختلفة، ولكن تحركاته أصبحت مرصودة بدقة، والخناق يضيق عليه، وعيوننا تتابعه، وقريباً جداً سيجري اصطياده.

وأضاف عناصرنا مستنفرة في جميع المناطق التي يتحرك فيها سواء في صعدة أو حجة أو عمران، وحرصاً على حياة المدنيين نعمل بسرية كاملة وبدقة عالية ومواقع تواجده أصبحت شبه مؤكدة.

وأكد شيخ قبائل آل عمر في وائلة علي محمد قملان، أن الحوثي موجود في اليمن ويتنقل بين محافظتي صعدة وعمران هرباً من ملاحقة طيران التحالف العربي لمواقعه، مضيفاً أنه يحتمي بالمدنيين ولا يتحرك في موكب أو مع حراسة كبيرة.